Tic tac... plus que 50 jours avant le Grand Est Mondial Air Ballons

C'est devenu, au fil des ans, un événement planétaire : le Grand Est Mondial Air Ballons sera de retour dans 50 jours, sur la base aérienne de Chambley, du 21 au 30 juillet prochains. Le clou du spectacle sera sans aucun doute le décollage en ligne, programmé le 23 juillet à 6h30 - si les conditions météo sont présentes : il y a deux ans, lors de la précédente édition, le record de 456 montgolfières alignées avait été renouvelé.

Cette année encore, si les conditions météo le permettent, deux décollages seront prévus chaque jour : un le matin, un l'après-midi. Les chiffres de cette 18ème édition donnent le tournis : 500.000 visiteurs, 3.000 pilotes et membres d'équipages, une cinquantaine de nations représentées, 40 millions d'euros de retombées économiques pour la région... Le slogan de cette 18e édition : "Ce qui nous rassemble".

Franck Leroy, président de la région Grand Est (à gauche), et Philippe Buron-Pilâtre, président fondateur du Gemab (au centre). © Radio France - Julie Seniura

Plus de ballons, mais pas de pilotes russes et peu de Britanniques

Une 18ème édition marquée par la guerre en Ukraine : les pilotes russes et biélorusses habituellement présents ne devraient pas pouvoir venir : "Depuis février 2022, il y a interdiction de survol du territoire français et européen par des aéronefs russes. Nous sommes actuellement en négociation avec l'aviation civile, pour autoriser les vols des pilotes venant de Russie et de Biélorussie à bord de leur ballon, bien différent d'un avion. Mais ça va être compliqué", témoigne Damien Petit, le responsable des pilotes du GEMAB.

Complications aussi, comme il y a deux ans, avec les pilotes britanniques : depuis le Brexit, ils ne peuvent plus venir aussi facilement et se conformer aux règles européennes. Ils ne seront qu'une cinquantaine cette année, contre 250 habituellement.

Edition marquée aussi par le réchauffement climatique et le risque de canicule. "Chaque année, c'est une angoisse pour nous de savoir s'il va pleuvoir, s'il y aura du vent... Comme nous préparons l'événement deux ans avant, impossible de savoir", explique Philippe Buron-Pilâtre, le président fondateur du Mondial Air Ballons. "La sécheresse peut avoir des conséquences sur la manifestation. Surtout, les moissons devraient commencer quelques jours avant le 21 juillet pour les agriculteurs. La grande question pour nous est de savoir si les blés seront coupés avant les premiers vols".

Une campagne de pub planétaire pour la région

Une cinquantaine d'animations, tant au sol que dans les airs, seront à disposition du public, sur l'aérodrome de Chambley : des baptêmes de l'air bien sûr (montgolfières, avion, ULM, planeur...), mais aussi la possibilité de rentrer dans le ventre d'une montgolfière, des vols de doudous pour les enfants, des visites des ateliers de maintenance ou de l'AéroMusée... L'accès au site sera gratuit.

Ces dix jours sont une formidable campagne de communication pour la Lorraine : des médias du monde entier consacrent des reportages au Mondial Air Ballons. Les retombées économiques sont énormes : proches des 40 millions d'euros. Car les pilotes et leur entourage profitent de notre région entre deux vols ! Que font-ils, que viennent-ils chercher dans notre région ? "Metz et Nancy sont évidemment les grandes villes les plus proches, donc les plus visitées", détaille Cédric Gouth, le président de la commission Tourisme de la région Grand Est. "Mais Reims est également très prisée, pour l'œnotourisme. Nous sommes aussi un territoire de thermalisme, de mémoire avec Verdun ou le cimetière américain de Saint-Avold. Et puis notre fierté, c'est aussi de voir que les habitants du secteur qui hébergent les pilotes font découvrir notre région autrement : par des promenades, ou des tartines de confiture de mirabelle au petit déjeuner !"