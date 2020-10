Tignes : le glacier de la Grande Motte ouvre ce samedi

Le Glacier de Tignes (Savoie) et celui des Deux Alpes (Isère) ouvrent ce samedi 17 octobre.

Comme chaque année ce sont les glaciers qui ouvrent le bal des premières descentes dans nos stations de ski. Tignes ouvre le glacier de la Grande Motte ce samedi 17 octobre dès 8h30 et jusqu'à 15h45. Trois pistes rouges et une piste noire sont accessibles au grand public sur le glacier de la grande Motte entre 2.750m et 3.200m d'altitude. Une boucle de ski de fond est également ouverte.

Cinq remontées mécaniques sont ouvertes :

Funiculaire Première montée funiculaire à 8h30 / Dernière descente funiculaire à 16h05

Télésiège Panoramic

Téléski Champagny

Téléski Termignon

Télésiège Vanoise

Le téléphérique de Tignes ouvrira en décalé le jeudi 22 octobre.

Evidemment, cette année, le protocole sanitaire fait partie des nouvelles règles à respecter face à l'épidémie de covid-19 : masque ou tour de cou homologué obligatoire dans les files d'attente et sur les remontées mécaniques.

Le bar et le self du restaurant Panoramic seront ouverts à compter de ce 17 octobre 2020., mais la salle hors-sac de Grande Motte est fermée.

Le forfait journée est affiché à Tignes au prix unique de 20 euros.

Le glacier des Deux Alpes (Isère) ouvre également ce samedi 17 octobre.