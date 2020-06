Tignes : le ski d'été démarre samedi 20 juin sur le glacier de la Grande Motte

La saison de ski d'été débute à Tignes en Savoie ce samedi 20 juin, avec l'ouverture du glacier de la Grande Motte (3.456m), avec une fermeture prévue le 2 août (en fonction des conditions d'enneigement). La station précise que grâce aux récentes chutes de neige, l’enneigement sur le glacier est supérieur à l'année dernière, soit 2,80 m.

Cette ouverture du glacier concerne aussi bien les équipes et les clubs de ski que le grand public. Tarifs annoncés : forfait skieur adulte à 35€ et forfait skieur enfant (5 à 13ans) à 28€. Il sera aussi possible aux piétons d'accéder au pied du glacier (3.032m) et à la terrasse panoramique du téléphérique en disposant d'un audioguide.

Des mesures sanitaires renforcées

Comme partout ailleurs, des mesures particulières sont annoncées cet été pour éviter la propagation du Covid-19. La station de Tignes impose le port du masque pour les plus de 11 ans dès les files d'attente et tout le long du trajet ainsi que dans les navettes. Compte tenu des prévisions de fréquentation, du débit des remontées mécaniques et de l'espace skiable, il n'est pas prévu de système de réservation, ni de limiter le nombre de skieurs sur le glacier. Du gel hydroalcoolique sera à disposition au départ et à l'arrivée du funiculaire et téléphérique.