89150 Vernoy, France

Cela fait dix-huit ans que Nathalie Halley et ses sept tigres sont installés à Vernoy. Et cette année, elle a enfin eu son agrément :"vu la conjoncture actuelle je me dis que c'est un métier qui va se perdre."

Tous les animaux sont nés en captivité

La conjoncture, c’est l’arrêt progressif des numéros de cirque avec des animaux. Mais Nathalie Halley reste optimiste : "là on traverse une période qui est très très difficile à cause des associations qui sont contre les animaux sauvages qui travaillent, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Depuis 1976 on a interdiction d'aller les chercher dans leur pays d'origine, et ça les gens ne se rendent pas compte que tous les animaux actuellement en captivité, y sont tous nés."

Pas d'école pour apprendre à dompter

Des animaux pour lesquels Damien Duchon s'est pris de passion. Il a été formé par Nathalie Halley à Vernoy. L'aboutissement d'un rêve : "mon papa connaissait Arlette Grüss et donc il m'a emmené plusieurs fois au cirque et je suis tombé amoureux des félins. Et puis j'ai dit - plus tard je voudrais faire cela. Mais il n'y a pas d'école pour apprendre le métier de dompteur, on apprend sur le tas."

Je suis convaincu que nos animaux sont heureux - Damien Duchon, dresseur de tigres

Aujourd'hui il est propriétaire de trois tigresses rachetées à un cirque :"nos animaux, ce sont nos enfants. Et moi, je suis convaincu que nos animaux sont heureux avec nous."

Des animaux qui lui permettent aussi de gagner sa vie. Comme Damien Duchon, ils sont une trentaine en France à s'être lancés dans le métier de dompteur de fauves ces dernières années.

La ménagerie de Vernoy est ouverte au public les après-midi, du mercredi au dimanche avec plusieurs représentations chaque après-midi. Une mini-ferme et un mini-golf sont accessibles aux visiteurs. Entrée de 6, 50 euros, tarif unique à partir de quatre ans. Le site est également un lieu de formation pour soigneurs et dresseurs d'animaux.