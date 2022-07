"Tikatika oulala" : dans les coulisses d'un stage d'improvisation chantée à Saint-Georges-sur-Erve

Lâcher prise et improviser des chants, c'est ce que viennent de faire cette semaine onze stagiaires à Saint-Georges-sur-Erve (Mayenne). Une activité qui permet de mieux connaître sa voix et de s'affirmer.

Au sein d'une ferme à Saint-Georges-sur-Erve près d'Évron, plusieurs petits groupes se forment au rythme des différents ateliers. Sabine, Gérard et Nathalie choisissent un rôle et commencent à chanter. "On a des consignes au départ que nous donne Lise [Moulin, l'animatrice du stage], raconte Sabine et on applique ses consignes. Là, la consigne c'était d'être à trois. Quelqu'un qui fait le rythme, quelqu'un un langage imaginaire et par dessus se rajoute une voix."

Tout se met en place plus ou moins rapidement selon les groupes et les choristes sont ravis. "Par moment on s'harmonise. Par moment, on est plus harmonisé par le rythme. Parfois, c'est par la voix. Parfois, on est complètement en dissonance, sourit Gérard. Ce n'est pas de la chorale classique. On est vraiment dans de l'imaginaire, de la construction, c'est très sympathique."

On n'a pas qu'une seule voix, on peut chanter de plein de façons !

Pour Lise Moulin, la chanteuse lavalloise au sein du duo Bretelle et Garance qui propose ce stage, l'improvisation peut être bénéfique pour des passionnés de chant, amateurs ou professionnels. "Ça apporte clairement je pense de connaître plus sa voix, d'avoir plus conscience qu'on n'a pas qu'une seule voix, qu'on n'a pas qu'une seule couleur dans la voix, qu'on peut chanter de plein de façons et de pouvoir jouer avec ça.

Et après dans la vie, ça apprend plein de choses parce qu'en fait pour improviser, il faut se positionner clairement. Dire voilà, moi, je chante ça et je tiens mon truc. Et c'est pareil dans la vie, ça apprend à avoir des intentions claires."

L'artiste doit animer un autre stage similaire cet été, déjà complet. Elle envisage de monter un atelier régulier à Laval à l'automne.