Créée en 2016 en Chine, "TikTok" a été l'application de smartphone la plus téléchargée au monde en début d'année. A destination principalement des adolescents, ce réseau social leur permet de se filmer en chantant en play-back ou en faisant des chorégraphies et de partager ensuite les vidéos.

Connaissez-vous "TikTok" ? Si vous non, votre ado forcément. Lancée en 2016 en Chine, c'est l'actuelle application de smartphone préférée des 12-16 ans et c'est la plus téléchargée sur iPhone lors des trois premiers mois de 2018, selon le cabinet d’analyse Sensor Tower.

Applicaiton gratuite, "TikTok" compte plus de 500 millions d’utilisateurs actifs.

Créer et partager des petites vidéos musicales

Au début du mois d'août 2018, elle a fusionné avec l'appli cousine "Musical.ly". Avec "TikTok", il est possible de faire des vidéos - de 15 secondes maximum - en mode "selfie" (comme une photo de soi-même) en chantant en play-back, en mimant les paroles d'une chanson ou bien en faisant des chorégraphies. Le tout sur un vaste catalogue de chansons.

Les utilisateurs peuvent ainsi exprimer leur créativité seul ou en groupe.

Autres possibilités qui amusent les ados : les utilisateurs ont désormais accès à des filtres, à des émoticônes. Il et également possible d'accélérer ou de ralentir les gestes.

Challenges pour se défier

Alors qu'il est possible d’interagir aux vidéos postées, il existe également des challenges sur "TikTok" qui invitent, sur la même musique, à se distinguer sur un thème.

Comme ce fut le cas par exemple sur le hashtag #girlsturnintoboys : des vidéos de filles qui se changent en garçons.

Le #shoechange avait pour objectif de faire changer le plus de fois de paire de chaussures en quinze secondes.

► Télécharger l'application (gratuite) sur iOS ici

► Télécharger l'application (gratuite) sur Google Play ici