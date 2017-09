Tilde de Fañch : les parents font appel

Les parents du petit Fañch ont décidé de faire appel. Il y a 15 jours, la justice avait retoqué le tildé sur le prénom de leur fils, et demandé que l'acte de naissance de Fañch soit modifié. Les parents du petit garçon ne veulent pas en rester là.

Ils ne digèrent pas la décision de justice qui leur interdit de garder le tilde sur le prénom de leur petit garçon Fañch. Alors le couple de Rosporden a décidé de faire appel. Un feuilleton dont la famille se serait bien passé.

"Ce n'est pas le nom de Fañch qui menace l'unité nationale"

"Contrairement au jugement rendu en première instance, explique le père de famille, nous pensons que ce n'est pas le nom de Fañch qui menace l'unité nationale, mais le refus de reconnaître la diversité des langues du pays".

Le papa de Fañch, Jean-Christophe, explique qu'il veut que son fils puisse vivre normalement : "Quand Fañch ira à l'école, il utilisera le ñ non seulement pour écrire son nom, mais de façon permanente comme les dizaines de milliers d'élèves qui déjà étudient ou suivent des cours en breton, et comme le font toutes les collectivités territoriales et organismes qui utilisent le breton dans la vie publique. Comment pourrait-il être exclus de l'usage de cette même graphie qu'il verra partout."

La famille bretonne est en relation avec la famille qui connait le même problème, au Pays Basque, avec un tildé sur le nom de famille Ibañez.

L'association Skoazell Vreizh financera les frais de justice

Pour financer les frais de justice, Lydia et Jean-Christophe Bernard peuvent compter sur le soutien de l'association Skoazell Vreizh, qui par le passé a financé les frais de justice des prisonniers bretons. Elle appelle d'ailleurs les gens qui le souhaiteraient à faire des dons à cette structure. Pour défendre les intérêts de leur fils, le couple a choisi de prendre le bâtonnier de Nantes, Maître Jean-René Kerloc'h, comme avocat.