"Till the job is done" le nouveau livre de Clément Horwath

TILL THE JOB IS DONE - Lettres du front d’un officier Américain (1944-1945)" est disponible dès maintenant chez OREP Éditions et dans les bonnes librairies

Après avoir publié " Till Victory ", un recueil de lettres de soldats de la Seconde Guerre mondiale, qui avait reçu le Prix Histoire de Stéphane Bern et un "Distinguished Writing Award" du musée national de l'US Army. " Till the Job is Done " est le nouveau projet de l’auteur Clément HORWATH .

Dans ce nouvel ouvrage, vous y trouverez les lettres du front d’un officier de la 4th Infantry Division américaine (1944-1945), il vient d’être publié aux Éditions Orep .

On y retrouve la correspondance quasi complète de cet officier Américain, accompagnée du contexte historique pour comprendre son état d'esprit lors de la rédaction de ses courriers. Le tout est illustré de photographies d'époque colorisées par les soins de Clément. "Till the job is done" contient aussi de reliques de guerre poignantes tirées de sa collection, de vues récentes des lieux visités par l'officier, et bien sûr des copies de ses lettres et documents originaux.

Clément Horwath est aussi responsable communication et designer de métier, et c’est lui qui a réalisé la mise en page, en la voulant à la fois moderne et accessible. Des cartes permettent de mieux appréhender le parcours de l'unité d’Otis, ce soldat Américain et des légendes renseignent les néophytes, comme dans un musée.

En complément de ce livre, vous pourrez aussi regarder gratuitement un documentaire sur cette histoire qui sera en ligne sur YouTube, à partir de ce samedi 10 juin.

TILL THE JOB IS DONE : sur les traces d’un officier de la 4th Infantry Division 1944-1945 (Trailer)