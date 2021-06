Tilloloy : pas de festival Rétro C Trop, mais un festival "L'Inédite" en juillet 2021

Les organisateurs du festival Rétro C Trop, dont l'édition 2021 est repoussée d'un an, ont décidé de lancer un festival baptisé "L'Inédite", qui aura lieu les 30 et 31 juillet au château de Tilloloy. A l'affiche : la star des Rita Mitsouko Catherine Ringer et Feu ! Chatterton.