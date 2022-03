Tim Dup s’est inspiré des Landes pour écrire son troisième album

Le musicien Tim Dup sera ce jeudi soir au théâtre de Gascogne à Mont-de-Marsan. Une première pour ce jeune artiste parisien de 27 ans, nommé aux Victoires de la musique 2019 dans la catégorie “révélation”. L’occasion pour lui de jouer son troisième album, "la course folle", écrit depuis les Landes pendant le premier confinement.

Tim Dup a passé ses trois mois de confinement dans une maison située à Azur, à seulement 10 km des premières plages. Au programme : balade en forêt ou au bord de l’océan. C'est la lumière qui l'a particulièrement marqué durant son séjour. "Il a fait beau durant trois mois !", se souvient-il. C'est ce soleil des Landes qu'il a souhaité retranscrire dans son dernier album.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Son morceau "Les cinquantièmes hurlants", résume son état d’esprit dans les Landes. Il y écrit : “Je t'emmène voir l'océan puisque le monde brûle”. “Peut-être que dans ces moments d'étouffement, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de prendre de la distance et d'aller se reconnecter à des choses qui nous font du bien, à savoir voir des couchers de soleil sur l'océan et sur la plage de Messanges. Et ça, c'était assez génial”, résume l’artiste.