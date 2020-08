Le jeune Timéo, originaire de Craon, séduit les quatre coachs de The Voice Kids

Il a séduit les quatre coachs ! Le jeune Timéo Béasse, originaire de Craon, a été le premier à chanter cette saison dans The Voice Kids. Tous les fauteuils se sont retournés suite à son interprétation de "Never Enough", une chanson de Lauren Allred tirée du film The Greatest Showman, sorti en 2017 : vous pouvez revoir sa prestation sur le site internet de TF1.

Timéo va poursuivre l'aventure dans l'équipe du rappeur Soprano.