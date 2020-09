Bravo à Timéo, jeune chanteur mayennais qui se qualifie pour la demi-finale de The Voice Kids

Toute la Mayenne était derrière lui ce samedi 19 septembre et nos encouragements ont dû porter Timéo. Ce jeune chanteur de Craon remporte son "battle" et file droit en demi-finale de l'émission "The Voice Kids".