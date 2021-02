Timéo, le jeune craonnais, demi-finaliste de The Voice Kids, poursuit sa carrière

Timéo Béasse, 12 ans, habitant de Craon et demi-finaliste de The Voice Kids, poursuit sa carrière de chanteur. L'humoriste Jarry a lancé un casting ouvert aux chanteurs, sur les réseaux sociaux et Timéo a été retenu.

Pendant le dernier confinement, l'humoriste Jarry a lancé un casting, sur les réseaux sociaux, ouvert aux chanteurs. Sept finalistes ont été retenus. Parmi eux, le jeune Timéo Béasse, habitant de Craon et demi-finaliste de The Voice Kids.

Il aura ainsi la chance de se produire, en live, sur les réseaux Facebook et Instagram, au Théâtre de la Tour Eiffel, à Paris, le dimanche 7 mars, à 17 h. Et l'heureux gagnant du concours, fera la première partie de Jarry, au Zénith de Paris, en 2022.

Un vote sur les réseaux sociaux

Parmi les sept candidats, celui qui l'emportera, sera celui qui aura reçu le plus de votes favorables, par Facebook et par Instagram. Timéo a besoin que vous le souteniez., pour que l'aventure du jeune chanteur continue et qu'il poursuive son rêve, commencé en 2020, lors de la saison 7 du télé crochet. Un rêve qui s'était poursuivi avec un doublage, quand il avait prêté sa voix pour le biopic sur Grégory Lemarchal et pour un dessin animé.