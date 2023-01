Times Square (enfin) joué samedi sur la Côte d'Azur

Guillaume de Tonquédec ! Son nom vous dit sûrement quelque chose. Il était Renaud Lepic dans Fais pas ci fais pas ça. Là, sur scène, il joue dans la nouvelle pièce de Clément Koch (Sunderland) une pièce, à la fois drôle et touchante, qui nous transporte dans les coulisses du théâtre, mais pas que...

L'histoire de Times Square ? Celle d'un comédien (Guillaume de Tonquédec), au mauvais caractère, cabossé qui affectionne trop le whisky qui va devoir coacher une actrice débutante (Camille Aguilar) pour une audition pour Roméo et Juliette. Une audition fictive et une rencontre arrangée et manigancée par le frère du comédien (Marc Fayet) qui souhaite qu'il reprenne goût au métier.

