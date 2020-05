Tina, la doyenne des ours du zoo de Mulhouse, est morte

Elle était arrivée à Mulhouse en 1986, quelques jours après sa naissance. L'ourse Tina s'est éteinte à l'âge de 34 ans, annonce mercredi 27 mai le Parc zoologique et botanique sur sa page Facebook. Elle était la doyenne des ours du zoo. Sa mort, liée à son âge avancé, fait suite à un AVC.

Bon voyage Tina !

"Les soigneurs n’ont eu de cesse de se préoccuper de son bien-être en aménageant ses vieux jours le plus confortablement possible, explique le Parc zoologique et botanique. Tina aura eu une longue et belle vie au Parc et manquera à l’ensemble des équipes et à nos visiteurs réguliers." C'est un ours de plus qui quitte Mulhouse, puisque Nanuq a quant à elle quitté le zoo début avril pour rejoindre la Normandie puis la Sarthe.