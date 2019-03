Tintin fête ses 90 ans dans une exposition exceptionnelle au château de Malbrouck

Manderen, France

Des planches originales, des archives, des reproductions d'objets mythiques : le château de Malbrouck, à Manderen, a décidé de mettre les petits plats dans les grands à l'occasion des 90 ans de Tintin, en partenariat avec le musée Hergé. Ce samedi, l'exposition "Hergé, une vie, une œuvre" ouvre ses portes, jusqu'au 30 novembre prochain. Seuls quatre lieux dans le monde ont le même honneur.

Dès la cour du château, on est saisi par la reproduction de la fusée lunaire de Tintin ("Objectif lune", "On a marché sur la lune"), haute de 6 mètres 10. C'est d'ailleurs l'un des fils conducteurs de l'exposition, qui retrace toute la vie d'Hergé. De ses dessins de jeunesse à la consécration qu'a représenté Tintin, on revit tout ce qui a fait la force de cette icône de la bande dessinée du XXè siècle.