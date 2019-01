Tintin fête ses 90 ans, le personnage a marqué les Castelroussins

Bon anniversaire Tintin ! La plus célèbre des houppettes fête ses 90 ans. Le héros imaginé par Hergé est devenu l'une des stars de la bande-dessinée. Tintin est apparu pour la première fois le 10 janvier 1929 dans le magazine "Petit Vingtième".

Châteauroux, France

Même les plus jeunes ont entendu parler de Tintin. Comme Madeleine, à peine 6 ans. Mais que sait-elle du personnage d'Hergé ? "Il a des aventures, il a un ami, qui est capitaine du bateau, qui est bête car il a trop bu." Ses frères et sœurs ont aussi lu Tintin. Pour la maman : "_C'est pour toute la famille et pour tous les âges_."

Un personnage qui inspire

Les bandes-dessinées Tintin, Yannick les a lu et relu quand il était enfant. Aujourd'hui, il est professeur d'art plastique dans un collège à Issoudun, mais surtout dessinateur : "C'était quasiment mes premières lectures de BD quand j'étais gosse. J'aime beaucoup Vol 714 pour Sydney. Elle est complètement décalée par rapport au reste de la biblio de Tintin. C'est un livre qui m'a beaucoup influencé sur ma manière à moi de travailler."

En 90 ans, 240 millions d’albums ont été vendus, et ça continue. Franck est le gérant de la librairie Arcanix dans le centre-ville de Châteauroux : "dans la BD, il y a ce qui sort toutes les semaines, mais Les Aventures de Tintin, c'est particulier. Il y aura toujours des clients. Cette année, un lecteur est venu et il a tout acheté."

Franck, de la librairie Arcanix, dans le centre-ville de Châteauroux; © Radio France - Victor Vasseur