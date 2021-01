Tintin : record d'enchères pour un dessin d'Hergé vendu 3,175 millions d'euros

Un dessin original d'Hergé, envisagé pour la couverture de Tintin et le Lotus bleu ,a été adjugé ce jeudi à 3,175 millions d'euros. Il est devenu le dessin de BD le plus cher de l'histoire.

Ce dessin de Hergé pour la couverture de Tintin et le Lotus bleu a été vendu 3,175 millions d'euros, devenant le dessin de BD le plus cher de l'histoire

La maison d'enchères Artcurial s'attendait à un record et elle n'a pas été déçue. Ce jeudi à Paris, un dessin original d'Hergé a été adjugé à 3,175 millions d'euros avec les frais. Il s'agit d'un projet pour la couverture de l'album Tintin et le Lotus bleu, qui n'avait finalement pas été retenu. Il est devenu le dessin de BD le plus cher de l'histoire.

Le précédent record était déjà détenu pour un autre dessin d'Hergé, celui des pages de garde des albums de Tintin, adjugé 2,51 millions d'euros par la même maison de vente.

Vendu par la famille Casterman à Paris, ce dessin de 1936, à la gouache et aquarelle, jugé finalement trop fin et complexe pour l'impression de la bande dessinée, est réapparu mystérieusement, longtemps après avoir été offert par le dessinateur belge au fils de l'éditeur Louis Casterman, Jean-Paul, selon les héritiers.