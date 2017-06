Tintin s'invite à la Saline royale d'Arc-et-Senans

Ce week-end le 17ème festival des jardins débute et il nous invite dans le monde du plus célèbre des journalistes belges. Et pour fêter ça un rallye Tintin a même était organisé donnant à la Saline des petits airs de Moulinsart.

Le 17ème festival des jardins de la Saline royale d'Arc-et-Senans a été inauguré ce samedi, il a pour thème : "Hergé et Tintin côté jardin", pour l'occasion des passionnés de Tintin (et de voitures) se sont retrouvés sur la pelouse de la Saline.

Les tintinophiles ont aussi pu admirer des voitures de collection. © Radio France - Lila Lefebvre

Une exposition sur Tintin est déjà présentée depuis avril à l'intérieur de la Saline, désormais la Castafiore, ou encore Dupont et Dupond ont envahi les jardins. "Nous avons souhaité faire un thème Tintin après le succès du thème bande-dessinée de la 16ème édition", explique Hubert Tassy directeur de la Saline royale. Une exposition sur Tintin a eu un grand succès cet hiver au Grand-Palais à Paris.

Dix jardins nous plongent dans les différents volumes de Tintin

"Ces jardins sont avant tout un grand projet pédagogique", rappelle Denis Duquet responsable du festival des Jardins à la Saline . 25 établissements d'agriculture mais aussi d'architecture sont mobilisés depuis l'automne dernier sur le projet.

Des jeux de miroirs pour symboliser la confusion de Dupont et Dupond. © Radio France - Lila Lefebvre

Les jardins sont ouverts à la visite jusqu'en octobre prochain.