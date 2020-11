Tintin : un Creusois se plonge dans l'oeuvre d'Hergé

Un reporter et son chien blanc, un capitaine qui boit et qui jure à longueur de journées et une cantatrice qui brise les miroirs quand elle chante. Vous avez bien sûr reconnu les personnages d'Hergé, l'auteur des aventures de Tintin. Mais est-ce qu'on connaît bien l'oeuvre d'Hergé?