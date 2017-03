Titouan Lamazou pourrait poser ses valises sur le Bassin d'Arcachon

Le navigateur artiste - vainqueur du Vendée Globe en 1990 - est en train de construire à Gujan Mestras un bateau atelier pour battre cette fois un record de lenteur. Interview

C'est un projet auquel il pense depuis 27 ans, en fait depuis qu'il a remporté le premier Vendée Globe en 1990. A cette époque là, le marin sponsorisé par la région Aquitaine et la ville de Bordeaux confie en avoir assez (déjà) des compétitions de voile. Il chercher alors à revenir à ses premières amours que sont la peinture et la photographie.

Retour aux sources

Il a donc à cette époque l'idée de construire un bateau atelier, cette fois pour battre non pas un record de vitesse, mais un record de lenteur. Avec ce bateau, l'artiste prévoit de faire un tour de monde et d'embarquer au fur et à mesure de ses escales des philosophes ou des écrivains avec l'envie d'échanger et de partager les cultures. Et l'occasion s'est finalement présentée de construire ce bateau sur le bassin d'Arcachon, avec l'équipe de fidèles qui avaient déjà construit Écureuil Aquitaine en 1989. Et pour suivre ce projet qui devrait aboutir en 2018, il envisage de venir s'installer sur le Bassin d'Arcachon.

Une longue histoire avec Bordeaux

Si le marin est né en 1955 au Maroc à Casablanca, très vite sa carrière le conduit jusqu'à Bordeaux et la région Aquitaine qui deviendront donc ses premiers sponsors. Il raconte d’ailleurs que c'est grâce à l'ancien maire Jacques Chaban Delmas que d'Antoine, il est officiellement devenu Titouan sur son passeport.

Titouan Lamazou qui avant de partir sur son bateau atelier expose donc en ce moment ses dessins et ses photos à Bordeaux.

EXPOSITION Femmes des Grands Lacs, à voir au Crédit municipal (Hôtel Leberthon) jusqu'au samedi 11 mars 2017 .

A voir aussi : titouanlamazou.com