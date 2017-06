Des clowns du monde entier s'invitent à Niort

70 clowns de dix pays différents prennent leurs quartiers à Niort ce weekend pour la huitième édition du Très Grand Conseil Mondial des Clowns. En tout, 400 artistes sont présents sur la colline Saint-André.

"Je suis Michel le Tiger mais vous, les enfants, vous pouvez m'appeler Michel le tigre" l'un des membres du Collectihihif émet un rugissement et s'étouffe. La centaine de spectateur rigole. A Niort, plus de 400 artistes dont 70 clowns sont présents tout le weekend sur la colline Saint-André. Des spectacles, des déambulations, une fanfare les spectateurs font face à une offre "énorme" note Elisabeth venue avec ses deux filles. Même constat du côté de Jean-Pierre: "on peut voir des numéros variés. Dans l'année il y a aussi le cirque, mais on n'y va pas tous les jours et il n'y a qu'un seul numéro".

Un mélange des styles

Pendant ce weekend, certains ont choisi de s'associer à d'autres troupes. C'est le cas de la compagnie russe Kanikuly et du Collectihihif, composé de Luxembourgeois, Français et un Allemand. Pendant trente minutes, les numéros se succèdent: du chant, de la danse classique, des numéros muets ... une "bouffée d'air frais" pour Marie de Collectihihif. Une association atypique qui permet d'éviter une certaine routine. Les deux compagnies n'ont pas du tout le même style : "les Russes font beaucoup plus un travail sur le corps, nous on dans du burlesque et on joue pas mal sur les émotions", explique Marie.

Créer un personnage avec ses propres défauts

Avec sa robe à fleurs, ses lunettes sans verre et une mouche créée par du maquillage, Marie semble en décalage. Pour créer son personnage, elle s'est inspiré de ses défauts "directive et maniaque". Elle devient alors Solange et se retrouve face à Geneviève, une femme pince-sans-rire. Elles chantent ensemble I'll fly away d'Alison Krauss et rien ne se passe comme prévu. Marie alias Solange devient hystérique face à Geneviève qui se détend et ose plus de choses au fil de la chanson.

Une situation cocasse qui fait rire dans les gradins notamment lorsque Solange en vient à prendre une tronçonneuse et cherche Geneviève. Le rire, une chose importante pour Marie "il faut rire. Je ne vais pas vous faire le couplet où je vous dit qu'on vit dans une époque difficile mais on a besoin de rire. C'est bon pour la santé."