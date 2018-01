Mardi 23 janvier, si vous ne réglez pas votre téléviseur, vous ne capterez plus les chaines de la Télévision Numérique Terrestre. 60% des foyers qui captent la télé par une antenne râteau sont concernés, en Charente-Maritime et sur une partie de la Charente.

Charente-Maritime, France

Dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 janvier, un changement de fréquences va avoir lieu pour les chaines de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) en Nouvelle Aquitaine. Il s'agit de libérer des fréquences pour permettre aux opérateurs de téléphone de déployer la 4G et la 5G pour un plus grand nombre de personnes.

Ce changement nécessite quelques réglages pour les 60% des foyers qui captent la télévision par une antenne râteau en Charente-Maritime, et dans 50 communes de Charente (pour savoir si votre commune est concernée, cliquez ici).

Ceux qui utilisent la fibre, l'ADSL ou une parabole ne sont pas concernés.

A partir du 23 janvier, il faut régler son téléviseur

A partir du 23 janvier, il faut lancer une recherche automatique des chaines sur votre télé © Maxppp - René Bych

Une manipulation très simple est nécessaire pour continuer à regarder la télévision à partir du 23 janvier. Il faut lancer une recherche automatique des chaînes sur son écran, comme en 2014 lors du passage à la haute définition. L'agence régionale des fréquences à mis en place un site internet pour expliquer la marche à suivre www.recevoirlaTNT.fr et un numéro de téléphone 0970 818 818 (ouvert jusqu'à 22 heures le 23 janvier) .

Si vous ne retrouvez pas vos chaînes télévision

Si vous n'arrivez pas à voir la télé, même après avoir fait une recherche de chaînes, plusieurs possibilités : soit vous habitez un immeuble et l'antenne râteau collective n'a peut être pas été réglée avant le changement de fréquence, il faut vous rapprocher de votre syndic, bailleur ou gestionnaire d'immeuble. Soit vous habitez une maison individuelle et votre antenne râteau est peut-être trop vieille, il faut contacter un professionnel pour une évaluation et un changement. L'état a prévu des aides particulières (selon condition de ressources) : 120€ pour un changement de râteau, 250€ si vous devez passer à un autre mode de réception. Ces aides sont accessibles dans les 6 mois après le changement de fréquence. Vous retrouverez des informations à ce sujet sur le site internet www.recevoirlaTNT.fr ou au 0970 818 818

Pas d'amélioration de la réception pour ceux qui ont des difficultés avec la TNT

Le changement de fréquences n'a pas pour but d'améliorer la réception de la TNT pour ceux qui ont des difficultés actuellement, autour de Marennes, en Pays Rochefortais ou sur l'Ile d'Oléron. Les problèmes qui existent depuis le passage à la TNT en novembre 2010. Ils sont liés à la présence de marais : la réception des chaînes est dégradée quand il y a beaucoup d'eau. La seule solution serait de renforcer le nombre d'émetteurs, ce que les chaînes refusent de faire.