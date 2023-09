TNT : comment retrouver les chaînes de télévision belges en France ?

Depuis le début du mois de septembre 2023, vous ne captez peut-être plus les chaînes de télévision belges dans le Nord et le Pas-de-Calais, et c'est normal ! Le pays a changé de canal et de mode de diffusion. On vous explique comment retrouver les programmes belges sur votre télévision.

Les chaînes de la TNT belge changent. © Radio France - Victor Vasseur Depuis début septembre 2023, de nombreux téléspectateurs du Nord et du Pas-de-Calais n'arrivent plus à capter les chaînes belges sur leur télévision. Un problème normal, puisque la TNT belge a changé son mode de diffusion le 1er septembre. Avec quelques simples manipulations, vous pourrez de nouveau regarder vos programmes favoris. ⓘ Publicité Une diffusion en ultra HD La RTBF utilise la technologie dite "DVB-T2" désormais, sauf qu'en France on utilise encore la "DVB-T". "Pour faire simple, les Belges diffusent en ultra HD" détaille Franck Duthoit, de la société Antennes Duthoit, "ils ont donc changé de canal de diffusion, il est passé du 56 au 42." Si votre télévision est récente, qu'elle date de 2017 maximum, vous devez pouvoir retrouver les chaînes belges en passant sur le canal 42. Si vous ne les captez toujours pas, faites appel à un antenniste. Il faut acheter un récepteur de TNT terrestre si vous avez une vieille télévision Les télévisions fabriquées avant 2017 ne sont pas adaptées à la technologie "DVB-T2". "Pas d'inquiétude, il suffit d'acheter un boîtier TNT terrestre pour capter les chaînes belges" rassure Franck Duthoit. Ces boîtiers coûtent une quarantaine d'euros et se trouvent en grande surface. Une fois branché, les chaînes belges devraient réapparaître !