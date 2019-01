Tom, 18 ans, manchois et réalisateur participe en ce moment au Nikon Film Festival

Manche, France

Tom Coulommiers est un passionné de cinéma. Il est tombé dedans quand il était petit. Il a commencé avec ses playmobils dans sa chambre et quelques années plus tard un de ses court-métrage : "Love you sun" était programmé dans 15 salles manchoise et vu par 2 000 spectateurs. Le thème : le réchauffement climatique. Un thème qui lui tient à coeur même si le jeune homme est aussi attiré par le quotidien et les relations familiales.

Tom Coulommiers raconte comment il s'est investit dans son court-métrage "J'Etais" sur le thème du partage Copier

Aujourd'hui à la 9e édition du Nikon Film Festival, le jeune réalisateur de Barneville-Carteret, étudiant à Caen, présente "J'Etais". Un court-métrage dont le thème imposé en 2mn20 est le "Partage". Il doit être présélectionné par les internautes .Jusqu’au 10 janvier, vous pouvez voter sur Internet pour soutenir son projet. Pour le moment, 500 films sont déjà en lice. Mais seuls les 50 premiers à récolter le plus de « Like » seront sélectionnés par le jury, et pourront prétendre au premier prix.