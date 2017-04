Tom Cruise à Paris pour le tournage de Mission Impossible 6

Le célèbre acteur américain devrait être dans le 15e arrondissement dimanche. Ce tournage est surtout une excellente nouvelle pour l'économie parisienne.

Avis à tous les fans : venez tôt, munissez-vous de vos de jumelles et croisez les doigts. Selon Le Parisien, Tom Cruise devrait être dimanche dans le 15e arrondissement de Paris pour le tournage de Mission Impossible 6. D'après le quotidien, le secteur du boulevard Garibaldi sera difficilement accessible jusqu'à lundi matin. L'équipe du film passe 35 jours en tout dans la capitale, mais les prochains lieux de tournage restent mystérieux. Certains médias croient même savoir qu'une cascade est prévue sur le toit de Bercy.

Une très bonne nouvelle pour l'économie parisienne

La mairie de Paris attend environ 25 millions d'euros de retombées économiques pour ce tournage produit par le géant Paramount. Il nécessite l'embauche de 300 techniciens français, en plus des équipes venues des Etats-Unis et d'Angleterre. Les hôtels parisiens devraient en profiter.

Paris souvent choisie par les réalisateurs

Depuis le début de l'année 2017, 35 long métrages et une quinzaine de séries ont déjà été tournées à Paris. Au premier trimestre, le secteur est en hausse de 15%, un chiffre boosté par Mission Impossible 6. En 2016, 118 films ont été tournés dans la capitale : c'est plus qu'en 2015, malgré les attentats qui ont secoué la Ville Lumière.

Seul hic dans un tournage, la fermeture de certaines rues : la mairie de Paris assure faire tout son possible pour que l'impact sur les riverains et les usagers "soit le plus léger possible". Dans un communiqué, la mairie ajoute que Bruno Julliard, premier adjoint en charge de la culture, avait dévoilé en novembre dernier "une série de mesures modernisant et simplifiant l'accueil des tournages à Paris".