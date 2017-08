L'œil du Web - Tom Cruise se blesse sur le tournage de Mission Impossible

La cascade ratée de Tom Cruise à Londres. Dans le cockpit d'un A 320 qui atterrit à Nice. Les américains ne sont pas très doués en géographie.

La chute de Tom Cruise sur le tournage de Mission Impossible

Rassurez-vous la star hollywoodienne va bien et souffre d'une blessure à la cheville. La scène se déroule à Londres lors du tournage de Mission Impossible 6 ce dimanche. Tom Cruise qui réalise lui même la plupart de ses cascades tente de sauter entre deux immeubles mais rate l’atterrissage.

Sur cette vidéo de quelques secondes on aperçoit l'acteur repartir en boitant. On ne sait pas pour le moment si cet accident va retarder le tournage mais sur Twitter certains se moquent déjà:

Lui-même en chute, le Pt #Macron a proposé aux producteurs de "Mission Impossible 6" de doubler Tom Cruise, blessé lors d'une cascade. pic.twitter.com/I6T7RfsW8b — BREAKING COMIC NEWS (@BCN_h15) August 14, 2017

alors que d'autres sont plus bienveillants:

Allez nous aussi on lui souhaite un bon rétablissement!

Un atterrissage de nuit à Nice fait le buzz

Dans cette vidéo captivante et rare, on assiste à toute la phase d'approche dans le cockpit d'un A 320, au plus près des pilotes.

Ces images en haute définition sont magnifiques et nous plonge dans l'univers des pilotes de ligne. On y voit aussi un panorama à couper le souffle : le survol du cap d’Antibes, de Cagnes-sur-Mer, avec au loin la ville de Nice. Nice a récemment été élu troisième plus belle approche au monde par des passionnés d'aéronautique. La vidéo a été visionnée plus de 4 millions de fois.

Les américains ne savent pas situer la Corée du Nord sur une carte!

Depuis des semaines c'est la guerre des mots entre les Etats unis et la Corée du Nord. Une escalade verbale qui a donné des idées à l'animateur et humoriste Jimmy Kimmel. L' une de ses équipes s'est postée sur la plus célèbre avenue de Los Angeles. Objectif: faire placer la Corée du Nord sur une carte aux passants. Et le résultat est effrayant!

Des passants qui montrent tour à tour, le Canada, le Moyen-Orient, l'Europe et même l'Australie... Bref ils sont tous très loin du compte ! La vidéo a été vue plus de 3 millions de fois sur YouTube.

Et pour ceux qui hésiteraient aussi la Corée du Nord c'est la, juste au dessus de la Corée du Sud ;-)