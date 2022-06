Le Big Perf : Les talents de l'humour démarrent l'été à Cannes

Le Big Perf a lieu à Cannes du 4 au 9 juillet 2022. Anciennement "Performance d'Acteur", le festival a été transformé par Grégoire Furrer, (également créateur du Montreux Comedy Festival) pour laisser une place plus large à l'humour. Un choix assumé :

J'ai repris ce festival il y a 3 ans et j'avais envie de lui donner une nouvelle dimension et une nouvelle dynamique, mais surtout garder son historique, puisque ça fait 44 ans. C'est le plus vieux festival de l'humour francophone.