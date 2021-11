Tombeau de Montaigne à Bordeaux: le mystère reste entier

Le mystère reste entier autour du tombeau de Michel de Montaigne. Depuis 2018, date de découverte de l'édifice mortuaire dans les sous-sols du musée d'Aquitaine, plusieurs phases d'exploration ont été menées par les scientifiques. Malheureusement, la pandémie a interrompu les recherches, laissant planer le doute.

Selon les derniers résultats, il s'agit bien d'un corps adulte, et vraisemblablement d'un homme. Le squelette est bien conservé, et les scientifiques ont réussi à prélever ossements, poils et fragments de tissus. Mais le problème réside, dans les nombreux déplacements que la dépouille du philosophe a subis. Durant plus de 4 siècles, le cercueil du philosophe a été inhumé, exhumé et ré-inhumé de nombreuses fois. Un échange de dépouilles, à un moment donné, n’est donc pas improbable. La seule solution, reste le test ADN, mais pour cela, il faudrait retrouver un descendant.

Cette enquête, digne des plus grandes intrigues policières, fait l'objet d'un reportage diffusé, ce lundi 1er novembre, sur France 3 Aquitaine, à 22h50.