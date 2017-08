Le rideau tombe sur le festival Les Nuits de la Mayenne

Le dernier spectacle des Nuits de la Mayenne a lieu ce soir à Sainte-Suzanne. Après 16 jours de spectacles et 17 représentations, la 45ème édition du festival touche à sa fin. Malgré la pluie, plus de 4 000 personnes ont assisté aux spectacles proposés cette année.

"Cette édition s'est bien passée malgré des conditions météo qui ne nous ont pas rendu l'organisation facile." A quelques heures de la clôture du festival, Coralie Cavan, la directrice artistique des Nuits de la Mayenne, tire un bilan positif de cette 45ème édition. "On n'a pas encore tout à fait fini les bilans mais, pour l'instant, on en est à un peu plus de 4 000 spectateurs. Il est clair que la pluie a eu un impact sur la fréquentation mais on devrait atteindre sensiblement les mêmes chiffres que l'année dernière", estime-t-elle.

Cinq représentations en intérieur à cause de la pluie

"On a dû gérer un temps très instable et qui dit instable, dit pas mal de replis", rapporte Coralie Cavan. La directrice artistique et son équipe ont été forcés d'organiser la tenue de cinq spectacles dans des salles couvertes pour éviter la pluie. "On perd un peu l'esprit du festival quand on est en salle puisque l'idée du festival c'est vraiment d'associer le patrimoine et le spectacle vivant," explique-t-elle. Mais tous les spectateurs n'ont pas été découragés par le mauvais temps :

On a un public très fidèle, des gens qui viennent voir plusieurs spectacles de la programmation." - Coralie Cavan

Les spectateurs viennent essentiellement de la Mayenne et des départements limitrophes. Coralie Cavan a aussi rencontré des visiteurs de passage et des personnes ayant des résidences secondaires dans le département. La tranche d'âges ? "On n'a pas d'étude précise à ce sujet mais ce que l'on sait, c'est que le théâtre, en règle générale, ne touche pas un public très jeune." La directrice artistique a essayé de rajeunir ce public, notamment avec les créations présentées à Jublains, "Le mariage forcé" et "Iliade" : "On a travaillé en collaboration avec le Forum des métiers d'Arts, le Marché des créateurs et le musée archéologique pour proposer des spectacles plutôt à destination des familles."

La directrice artiste a eu des retours positifs de la part des spectateurs et des compagnies présentes. Et elle prépare déjà la prochaine édition : "J'ai vu pleins de choses qui m'ont plues à Avignon donc dès la rentrée, je recontacte les compagnies pour travailler sur la programmation de l'année prochaine."