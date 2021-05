EN IMAGES - Retour d'un spectacle en plein air à Tomblaine .. dans une carcasse d'avion

Ce n'est pas un spectacle, c'est un voyage en avion ! Salle d'embarquement, navette, commandant de bord, tout y est. Le spectacle « Y-a-t-il encore un intermittent dans l’avion ? », est joué du 8 au 15 mai devant l'espace Jean-Jaurès de Tomblaine. Organisé par l'association "Aux actes citoyens", qui organise habituellement un festival de théâtre, le spectacle est lui joué par les comédiens de la compagnie "Théâtre en kit".

Un véritable aéroport est installé sur la place centrale. La température des voyageurs est prise à l'embaquement © Radio France - Léo Limon

Le spectacle a été déclaré en préfecture par le maire de Tomblaine, Hervé Féron, en tant que "manifestation revendicative pacifique pour la culture". Manifestation en plein air et dans le respect des règles sanitaires avec un message fort pour Hervé Féron : "C'est un événement impertinent pour dire que l'avion du spectacle vivant s'est crashé et que nous avons collectivement la responsabilité de le refaire décoller."

Voyage immersif où le public part à la recherche du spectateur qu'il était © Radio France - Léo Limon

Du côté des comédiens, c'est évidemment un retour sur scène très attendu et savoureux. Cécile Bouzon, joue le rôle d'une passagère, ces représentations montrent que les spectacles peuvent reprendre : "toutes les séances sont complètes et toutes les conditions sanitaires pour être en sécurité et profiter du spectacle vivant sont réunies. On peut le faire".

Une zone "Duty Free", comme tout bon aéroport, avec cette-fois des doses de vaccin © Radio France - Léo Limon

Une libération aussi pour les spectateurs. "Il était temps que ça arrive, ça fait trop longtemps que ça dure" souffle Jean-Marie, soulagement confirmé par Noëlle "c'est une boufée d'oxygène". Les prochaines représentations sont d'ores et déjà complètes.

Tour en navette, plateau repas, prêt au décollage ! © Radio France - Léo Limon