EN IMAGES - Tom-Tom et Nana font leurs bêtises au festival de la BD d'Angoulême

La dessinatrice Bernadette Després est l'une des stars du 46e festival d'Angoulême, avec une exposition qui retrace plus de quatre décennies d'activités, dont un duo de garnements célèbres dans la BD jeunesse : Tom-Tom et Nana. A voir jusqu'à dimanche.

Angoulême, France

On lui doit deux des personnages les plus célèbres de la BD jeunesse : la dessinatrice Bernadette Després, 78 ans, créatrice de "Tom-Tom et Nana", est à l'honneur du 46e festival de la bande dessinée d'Angoulême. Le festival lui consacre une belle exposition au Quartier jeunesse jusqu'à dimanche 27 janvier. L'occasion de voir l'évolution de deux garnements nés en 1977 dans le premier numéro du magazine "J'aime lire", et dont les aventures couvrent quatre décennies.

Quand elle découvre l'exposition qui lui est consacrée, Bernadette Després est bien sûr très émue de voir les toutes premières planches originales de Tom-Tom et Nana, avec tous les personnages qui gravitent autour du restaurant "A la bonne fourchette", tenu par les parents des deux garnements, la famille Dubouchon. Une histoire racontée à quatre mains avec la scénariste Jacqueline Cohen, et le concours d'Evelyne Reberg.

Ils sont tous là ! La famille Dubouchon, les employés, et les clients du restaurant "A la bonne fourchette" sortis de l'imagination de Bernadette Després, et de sa scanériste Jacqueline Cohen. © Radio France - Julien Fleury

Un esprit toujours facétieux à bientôt 78 ans

Mais très vite, les anecdotes fusent, révélant l'esprit facétieux de l'autrice. "Ah, ça c'est l'épisode du musée de Monsieur Henri", s'émerveille Bernadette Després. "Cette histoire est super, et Monsieur Henri insupportable, comme ça peut arriver chez certains adultes. J'en fais partie", s'esclaffe Bernadette avec son petit regard malicieux.

TomTom et Nana, ce sont 370 histoires qui vont s'étaler sur quatre décennies. Longévité qui étonne à peine la dessinatrice de bientôt 78 ans. "Je me suis dit tout de suite : c'est ça qu'il faut faire, il n'y a aucun doute. Parce que ma fille de six ans s'est tout de suite plongée dedans."

Les toutes premières planches de TomTom et Nana ont de quoi émouvoir Bernadette Després, qui se replonge dans les années 70 à Paris, lorsqu'elle se lançait dans l'aventure de la bande dessinée. © Radio France - Julien Fleury

Des histoires qui parlent immédiatement aux enfants

Des aventures à hauteur d'enfant, drôles et tendres, qui ont immédiatement conquis le jeune public. Pour s'inspirer, Bernadette croque ses proches, et se réserve même une place de choix, sous les traits de Tante Roberte : "Dans le numéro 11 de J'aime lire, on voit que Tante Roberte est une artiste méconnue, qui fait de la sculpture. Comme moi..."

Méconnue, Bernadette Després ? Plus maintenant. Cette rétrospective est une reconnaissance, selon son amie Monique qui l'accompagne à Angoulême depuis la région de Pithiviers (Loiret) où elle habite depuis des décennies : "C'est une femme sensible, et très bienveillante." Un regard sur l'enfance qu'on retrouve dans les autres œuvres de l'artiste, comme "Les mots de Zaza", livre publié en 1976 et toujours au catalogue de la maison Bayard.

L'exposition permet de découvrir d'autres facettes de l'art de Bernadette Després, comme son livre de 1976 toujours disponible, "Les Mots de Zaza" © Radio France - Julien Fleury

"L'humour peut sauver beaucoup de choses"

Fascinée par la spontanéité des enfants, Bernadette Després s'est toujours refusée à écrire pour les adultes. Quant à TomTom et Nana, pas question de les faire vieillir. Des personnages qui incarnent une chose toute simple: la joie de vivre : "Je complexe à mort parce que je ne me sens pas capable de faire de l'humanitaire pour sauver le monde. Je ne sais pas si Tom-Tom et Nana sauvent le monde, mais ils disent aux adultes : gardez le goût de l'enfance, et le sens de l'humour. L'humour peut sauver beaucoup de choses..."

Sur le papier, la série TomTom et Nana s'est achevée il y a quelques années. Mais les deux héros vont avoir droit à une nouvelle jeunesse à la télévision : une nouvelle série télé produite par Canal+ devrait être diffusée à la fin de cette année.