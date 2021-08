Tonnerre : une exposition pour venir en aide à des écoles d'Haïti

Des toiles et des sculptures d'artistes haïtiens sont exposées et vendues jusqu'au 22 août à l'espace Marland à Tonnerre au bénéfice de trois écoles d'Haïti

Une soixantaine de toiles et des sculptures d'artistes haïtiens sont exposées à l'Espace Marland à Tonnerre. Les bénéfices de leur vente seront reversés à trois écoles haïtiennes. Cette exposition est organisée tous les deux ans à Tonnerre par l'APAM (Association pour la Promotion de l'éducation par la diffusion des Arts du Monde). Avec le séisme qui a ravagé samedi le sud-ouest d'Haïti, cette vente prend une dimension particulière. Parmi les écoles dont s'occupe l'association, l'une d'entre elles est située à Jacmel au sud du pays, les deux autres sont situées à Port-au-Prince.

Bernard Clément, 71 ans est bénévole pour l'APAM, amoureux d'Haïti et des artistes de l'île. © Radio France - Thierry boulant

Une catastrophe de plus pour Haïti

"J'ai essayé plusieurs fois de joindre Jacmel, mais on n'y arrive pas", explique Bernard Clément, un bénévole tonnerrois de l'association, "la zone touchée par le séisme est beaucoup plus à l'ouest et là, c'est catastrophique avec plus de 1200 morts et la tempête tropicale qui arrive ne va pas faciliter les choses."

Cet ancien ingénieur de 71 ans a vécu dans les années 70 aux Antilles et il est tombé amoureux d'Haïti.

"_En arrivan_t", raconte t-il "vous prenez de plein fouet le choc de la pauvreté et la gentillesse des gens. A l'époque, ils n'avaient rien, mais le peu qu'ils avaient, ils voulaient bien le partager."

Des artistes au milieu du chaos

Haïti possède aussi une tradition artistique internationalement reconnue avec, entre autres, sa peinture naïve. Une tradition dont la survie est menacée depuis l'assassinat du président haïtien au mois de juillet et le chaos qui règne dans l'île. "La peinture est un peu le fond de commerce de l'île. Quelque soit le régime, on a toujours préservé cela, mais là j'ai peur que le pays soit livré aux gangs et dans ce cas, le fond de commerce sera plutôt la drogue" se désole Bernard.

Le fonctionnement de l'APAM, qui fait la promotion des artistes haïtiens, risque aussi de souffrir de la situation.

"Jusqu'à présent, on allait en Haïti chaque année. On connaissait tous les peintres, on les faisait venir à l'hôtel, on repartait avec 400 toiles en France" précise notre bénévole, "avec ce qui vient de se passer, on ne sait pas du tout quand on pourra retourner en chercher et notre stock est quasiment écoulé."

Une soixantaine de ces toiles sont encore à découvrir à l'Espace Marlan à Tonnerre jusqu'au 22 août.