Tonnerre, France

De la musique pour combattre la peine. C’est le projet des parents et des amis de Baptiste Chevreau, depuis cette terrible nuit du 13 novembre 2015 à Paris. Le jeune musicien tonnerrois est tué dans l’attaque terroriste du Bataclan. Pour lui rendre hommage, pour faire quelque chose avec toute cette peine qui les étrangle, sa famille et ses amis créent une association dont le but est de reconstruire le kiosque à musique qui existait autrefois sur le Pâtis de Tonnerre.

Faire pousser une fleur sur le fumier

Ce bel ouvrage de pierre et de fer forgé a été inauguré en octobre dernier. Depuis, il a déjà abrité quelques musiciens, notamment à l’occasion de la fête de la musique. "Mais ce soir, c’est le premier concert organisé par l’association. C’est Yves Jamait qui nous avait proposé de venir au kiosque, ce qui nous a évidemment fait très plaisir. C’est forcément émouvant et c’est dans la lignée de ce qu’on avait annoncé lors de l’inauguration, c’est-à-dire un lieu d’hommage à Baptiste mais un lieu que l’on veut faire vivre, en faisant venir des artistes, pour que les gens puissent profiter de moments festifs", explique Patrick Petitjean, le beau-père de Baptiste.

Le kiosque avait été inauguré en octobre 2017. © Radio France - Pierre Coquelin

Le chanteur Yves Jamait avait rencontré Baptiste et connait bien sa grand-mère, la chanteuse Anne Sylvestre. L’artiste dijonnais avait d’ailleurs joué pour l'inauguration du kiosque, en octobre 2017. Il s'était promis de revenir. Il sait que ce concert sera forcément très émouvant, mais il ne veut pas que ce soit un moment de tristesse : "Je ne vais pas dire que je n’y penserai pas, mais je viens juste faire un concert "ordinaire", pour faire vivre ce lieu, pour faire naître, sur du fumier, une fleur. Donc on va jouer et on va se marrer. La seule chose qu’on peut opposer à la haine, avec nos petits moyens, c’est la joie. Donc essayons d’être heureux, de jouir des moments… Bien entendu, il y aura, en filigrane, cette émotion. Mais on va la transformer pour ce soit un moment de liberté".

Développer des projets artistiques dans des écoles

Le musicien se produit gratuitement, la participation est libre. L’argent récolté permettra d’aider l’association à organiser d’autres concerts. Il servira aussi à mettre en place des projets éducatifs autour de la musique et des arts. "On veut développer les notions de solidarité et de tolérance, à travers des projets artistiques. Il y a eu quelques projets déjà, notamment une fresque avec la céramiste Vanessa Rousseau à l’école des Lices de Tonnerre. On a aussi un projet autour des percussions africaines à Tanlay. Et puis on a relancé un appel à projet pour l’année prochaine", précise le beau-père de Baptiste.

Pour les proches de Baptiste Chevreau, ce concert est donc à la fois un aboutissement et une promesse : "On voit que le lieu commence à être connu, on espère qu’il sera connu, justement, comme étant un lieu de rencontre. On sent que les gens sont en train de se l’approprier. Il y a comme une sorte de passage de relais. Et ça, évidemment, ça nous fait très plaisir", conclut Patrick Petitjean.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le concert d’Yves Jamait débute à 21h.

Deux autres concerts sont déjà prévus cet été au kiosque : "Trio Lune" le 21 juillet (organisé par la Belle Armançon) et "Chanson d'occasion", du jazz manouche très festif le 27 juillet, organisé par l'association du kiosque à Baptiste.

Baptiste Chevreau - Capture d'écran du compte @ClaudiaVandamme -

La chanteuse Anne Sylvestre avait écrit les Moulins Baptiste, en 1992, pour la naissance de son petit-fils :