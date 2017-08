Tonnerrois et fiers de l’être

Deux retraités font découvrir Tonnerre et sa région sur le web. Sur Facebook, ils font vivre trois pages dédiées au patrimoine et à l’histoire de leur territoire. Avec gourmandise et bienveillance.

Christian Horiot et Pierre Perrin passent au moins deux heures par jour devant leurs ordinateurs. Ils fouillent dans les livres, rédigent, exhument des tranches de l'histoire du tonnerrois.

Leur objectif : montrer que le tonnerrois est plein de richesses, de belles histoires et personnages remarquables. Christian Horiot veut combattre la mauvaise image tenace de ce territoire où il est né : "Tonnerre n'est pas triste ! Je dis souvent : « Tonnerre, la ville où il n'y a rien à voir mais tout à découvrir ». Il y a une histoire, il y a une richesse à Tonnerre. Il faut les mettre en valeur".

Et quand ils ne sont pas le nez sur l'écran, les deux hommes se promènent dans les villes et les villages. Christian part à la recherche de petites anecdotes et de personnages méconnus : "J’ai découvert, par exemple, qu’un natif d'Arthonnay était devenu le responsable de l’hôtel des monnaies de l’archiduc d’Autriche, que deux amiraux de la flotte française du temps de Louis XVI sont nés à Auxerre, tout comme le Docteur Chaput, le médecin à qui l’on doit les gants de chirurgie utilisés jusqu’en 1970 dans tous les hôpitaux de France" , raconte-t-il fièrement.

Mais Christian Horiot ne s’intéresse pas qu’à l’histoire, il aime aussi admirer les « vieilles pierres ». Et il regrette que certaines églises, parfois, dans les villages, soient fermées. Il scrute aussi les lavoirs, les châteaux ou les fortifications.

Pendant ce temps-là, Christian s'intéresse aux plaques et aux monuments aux morts : "Je regarde les noms qui peuvent me tiquer sur des personnages qui sont souvent inconnus mais qui ont fait de très grandes choses pendant cette période là", explique ce spécialiste de l'histoire de la 1ère guerre mondiale. "Parfois, ce sont des gens qui me téléphonent ou qui m'envoient des messages pour retrouver le parcours de leur grand oncle, de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc je m'amuse à faire les recherches et je leur confie, sous la forme d'un fascicule, l'histoire de leur famille. C'est un plaisir de faire plaisir aux gens" , poursuit cet historien amateur.

Ils administrent à eux deux trois pages Facebook qui connaissent un gentil petit succès : entre 500 et 800 abonnés pour chacune des pages, des lecteurs partout en France et même à l'étranger. Pierre et Christian mettent en point d'honneur à répondre aux commentaires : "C'est tout l'intérêt, c'est le but du jeu : répondre aux gens qui ont des questions…"

Et les deux amis ont encore beaucoup de choses à montrer. "Le grand tonnerrois, le tonnerrois touristique, c'est 78 communes. D'Aisy sur Armançon à Beugnon, d'Asnières jusqu'à Arthonnay. Donc on a encore quelques années de travail avant d'avoir fait le tour !… "

INFORMATIONS PRATIQUES

La page consacrée à la 1ère Guerre Mondiale : le Crapouillot

La pages consacrée à l'histoire du tonnerrois : Tonnerrhystorique

La page sur les curiosités touristiques : Mes Balades Tonnerrroises