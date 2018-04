Toulon, France

Les joueurs du RCT auront bien besoin du soutien de leurs supporters ce samedi au Vélodrome de Marseille. D'abord parce qu'ils restent sur deux défaites. L'une contre le Racing 92 le week-end dernier (17-13), l'autre -amère- contre le Munster en quart de finale de la Coupe d'Europe (20-19). Mais surtout parce qu'ils affrontent ce samedi Montpellier, le leader du championnat avec douze points d'avance.

Mourad Boudejllal dénonçait en début de semaine la grève à la SNCF qui aurait "tué la billetterie". Pas de problème, le manager principal des Varois a trouvé la solution :

Faites du covoiturage,venez nous voir à Marseille!" - Fabien Galthié

"Pour nous, on joue un huitième de finale. Tous les matches qui arrivent sont des huitièmes de finale" ajoute le coach des Rouges et Noirs. Et pour cause, si le RCT ne bat pas Montpellier il verra s'éloigner la qualification en phases finales puisque seuls les six premiers y ont accès. Toulon est actuellement quatrième.

"Il faut continuer à croire en nous " Éric Escande

Pas de quoi entamer pour autant la motivation d'Éric Escande. Le demi de mêlée du RCT concède que "ce n'est pas évident de jouer sous pression comme ça" mais il l'assure "c'est de mieux en mieux ce qu'on fait, on est à deux doigts de gagner". De son côté Fabien Galthié le promet : "on va avoir les crocs". Et d'invoquer la chance.

RCT - Montpellier, au stade Vélodrome de Marseille samedi 14 avril à 14h15.