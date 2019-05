Top chef : hommage à la cuisine bretonne en finale

Guillaume Pape mettra à nouveau la cuisine bretonne à l'honneur lors de la finale de Top chef ce mercredi soir, sur M6. Le jeune prodige breton travaillera l'araignée de mer et un poisson, le saint-pierre. Pour le reste, motus et bouche cousue.

Brest, France

Guillaume Pape, le jeune prodige breton regardera ce mercredi soir la finale de Top Chef en famille à Penzé près de Morlaix, à coté de chez ses parents. Cette finale a été enregistrée mi- janvier. Depuis, Guillaume a ouvert un restaurant, l'Embrun, rue de Lyon à Brest. Evidemment, il ne désemplit pas et il enregistre déjà des réservations pour plusieurs semaines.

La cuisine bretonne à nouveau à l'honneur

On a adoré quand Guillaume a utilisé la cuisine bretonne sur M6 et on ne sera pas déçu pour la finale : "Je ne peux pas faire sans! Je vais travailler de l'araignée, détaille le finaliste. Et ensuite un poisson, un saint-pierre. _Des produits que l'on trouve sur toutes les bonnes tables du Finistère et de Bretagne_. Pour le reste je vous laisse découvrir..."

"Samuel est devenu un ami"

Guillaume ne trahira pas le résultat de cette finale qui l'oppose à Samuel. Les deux candidats devront réaliser un menu pour 100 convives de la Croix-Rouge, en dix heures, au restaurant de l’Hôtel Royal d’Evian, en Haute-Savoie. " Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans une bonne ambiance, car Samuel est vraiment devenu un ami" s'amuse Guillaume.

Le restaurant ne désemplit pas

A Brest, Guillaume Pape est maintenant interpellé dans la rue, par des brestois qui lui demandent de prendre des photos. Une jolie notoriété qui passe par le succès de son restaurant, l'Embrun, ouvert rue de Lyon le 19 mars dernier. " On a des réservations pour plusieurs semaines", se réjouit le chef.