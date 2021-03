Top départ aux animations pour le Tour de France dans l'Indre

Le mariage était déjà annoncé, il est désormais officiel. Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, le président du département Serge Descout et le maire de Châteauroux Gil Avérous ont signé ce mardi la convention de partenariat qui les uni pour le passage du Tour de France 2021 dans l'Indre.

Le décor de la Maison départementale des Sports préfigure déjà l'excitation de la Grande Boucle. Les maillots des coureurs et les vélos de courses sont disséminés aux quatre coins du complexe sportif. Pour le maire de Gil Avérous, il n'y en a que pour la petite reine, et pour cause : "c'est un événement important pour un territoire comme le nôtre, insiste l'édile, l'air enthousiaste, c'est aussi pour nous l'occasion d'une grande promotion nationale et internationale et avant tout l'occasion de mettre en avant le cyclisme, ceux qui le pratiquent, les bénévoles, les responsables des clubs. On est très fiers et très heureux d'avoir été choisis pour cette sixième étape du Tour 2021 le 6 juillet prochain", se réjouit-il.

Bicyclette rime avec fête

Les organisateurs, ASO, le département et la municipalité ne vont pas attendre le passage du maillot jaune pour faire prendre la mayonnaise de la Grande Boucle. Les animations vont se multiplier à l'approche du passage des coureurs le 1er juillet 2021. Les deux collectivités ont voulu en faire "un grand évènement populaire".

Dès le 18 mars, les principaux bâtiments qui bordent la route du Tour seront illuminés et décorés aux couleurs de la course.

2 000 élèves du département plancheront sur la dictée du Tour, le 19 mars. "On a tout de suite été les fervents défenseurs. Lier le côté éducatif au côté sportif, ça nous a tout de suite plu", confirme Gil Avérous. Deux classes de l'école Frontenac située en REP+ et une classe de l'école Arago de Châteauroux y participeront.

Le 29 mai, jour de la fête du Tour, de nombreuses animations auront lieu à Châteauroux : ateliers de réparation de vélos, parcours d'obstacles, minigolf à réaliser en pédalant, démonstration de vélo trial, distribution de goodies, jeux, quiz. Les Castelroussins seront également invités à participer au concours de la plus belle façade, toujours, aux couleurs du Tour.