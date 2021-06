EN IMAGES - Assis, le public de la Magnifique Society de Reims inaugure le retour des festivals en France

Le festival organisé au Parc de Champagne a commencé ce vendredi après-midi. Trois jours de concerts, avec un public assis et muni d'un pass sanitaire. Le DJ rémois Yuksek, Philippe Katerine, Pomme ou encore Catherine Ringer font partie de la programmation.

Le rappeur San-nom et la rappeuse Leys ont été les premiers à monter sur scène ce vendredi après-midi, pour le lancement de la Magnifique Society à Reims (Marne). Organisé jusqu'à dimanche soir au Parc de Champagne, c'est le premier festival à se déconfiner en France, après plus d'un an sans concerts de cette envergure.

Le retour de la bamboche

Certes il n'y avait pas foule, une petite centaine de personnes s'est précipitée en pleine journée pour vibrer à nouveau au son de la musique. "C'est un bonheur d'être là, de revoir nos artistes préférés de revoir du monde et de profiter ensemble", dit Pierre, un festivalier lillois de 26 ans.

Enfin ! On attendait ça depuis un an et demi. Les concerts sur Facebook ça devenait lassant - Des spectateurs de cette première journée de la Magnifique Society 2021.

Le rappeur San-nom, première affiche de cette édition 2021 de la Magnifique Society © Radio France - Stéphane Maggiolini

Une liberté retrouvée, encore sous contraintes

Si cette édition a lieu c'est le fruit du travail des organisateurs qui travaillent depuis plusieurs mois autour des autorités pour mettre en place en protocole sanitaire strict : distanciation, parcours fléché, commandes de boissons via un QR code. Le Parc de Champagne n'est accessible que sur présentation d'un pass sanitaire, il doit attester soit d'une vaccination complète, soit d'un rétablissement ou d'un test négatif au Covid-19.

Affichage à l'entrée du Parc de Champagne © Radio France - Stéphane Maggiolini

La jauge maximale est fixée à 5 000 personnes en même temps sur le site : un public obligatoirement assis, autour de tables nominatives. C'est la première et l'une des dernières fois que cette configuration est mise en place puisque dès le 30 juin les concerts avec spectateurs debouts seront à nouveau autorisés.

Ça fait un peu concert pique-nique ou spectacle de kermesse mais c'est pas négatif ! C'est quand même agréable, familial, convivial. On profite même si c'est dommage de ne pas pouvoir se mélanger. J'avais un peu peur que ça gâche la fête de rester assis mais on peut quand même danser ! - Festivaliers de la Magnifique.

La scène principale de la Magnifique Society, format Covid © Radio France - Stéphane Maggiolini

Des poubelles spéciales Covid sont installées un peu partout dans le Parc © Radio France - Stéphane Maggiolini

Assis...ou presque

Les heures passent, les tables se remplient, les verres se vident et les règles s'oublient. Dans le courant de la soirée, la centaine de personnes s'est multipliée et de nombreuses personnes se sont retrouvées debout, certaines ont même lancé une chenille. Des scènes conviviales mais incompatibles avec le protocole sanitaire. Les organisateurs demandent aux futurs festivaliers de ne pas reproduire ce genre de scènes et de respecter les règles en vigueur.