Auxerre, France

C'est parti pour la 9e édition d'Auxerre fait son Angoulême ! Le Festival consacré au 9e art, la bande dessinée.

Le coup d'envoi a été donné samedi 13 janvier au Théâtre d'Auxerre, avec le collectif de dessinateurs "Draw'ID", qui a peint, avec des enfants, une fresque murale de 20 mètres carrés sur un des murs du théâtre. Le thème cette année : le Cirque.

Pour tous les goûts

Et comme un clin d'oeil à cet art florissant, tous les styles de dessin ont été représentés, à l'image des goûts éclectiques des lecteurs, petits et grands icaunais. Il y a les classiques : "Astérix, Lucky Luke, Tintin" pour ce papa. Pour ces trois copains de 10 ans, c'est plutôt Titeuf et mangas. Et puis il y a ceux qui lisent de tout, comme Florian, car "c'est ce qui est intéressant dans la BD, ça touche tout le monde".

Enfin il y a les amateurs de romans graphiques, comme cet autre papa : "Larcenet, Sfar" par exemple. "Ce n'est pas un dessin naïf, mais très suggestif, ce qui laisse beaucoup de place à l'imagination, et ça fait passer beaucoup plus d'émotion, pas seulement de l'intrigue ou du rire" estime-t-il.

Le marché de la BD est en plein boom en France : plus 20 % de chiffre d'affaire ces dix dernières années selon le Syndicat national de l'édition.

Du côté des nouvelles tendances, elles dépendent du lectorat, explique Romain Gondy, l'un des organisateurs de cette 9e édition d'Auxerre fait son Angoulême : "Les jeunes adorent le manga, mais aussi depuis tous les films Marvel, il y a un nouvel élan du Comics, les super héros sont revenus en force, même en France beaucoup d'éditeurs se sont crées ces 5 dernières années".

Quelles sont les nouvelles tendances sur le marché de la BD ? Réponse de Romain Gondy, organisateur du Festival "Auxerre fait son Angoulême" Copier

Des nouveaux auteurs venus de blogs internet

Autre tendance forte depuis une quinzaine d'années : les auteurs venant de blogs internet, comme Boulet, Laurel ou Marion Montaigne (Tu mourras moins bête), "avec un dessin un peu moins léché , plus direct, et où le quotidien du héros intéresse beaucoup".

Un marché très éclectique, à la fois une chance pour les lecteurs et une difficulté pour de nombreux auteurs, qui n'arrivent pas à vivre de leur art.

Pourtant en 2016, 8,4 millions de Français ont acheté une BD, ce qui représente plus de 15% de la population française âgée de plus de dix ans.