Top départ du stage de danse au festival DARC à Châteauroux

Après deux ans d'absence à cause du Covid, le festival DARC est de retour à Châteauroux. La 47e édition du stage de danse a commencé ce dimanche 7 août. Le grand rendez-vous des passionnés de danse réunit cette année près de 650 stagiaires à Belle-Isle.

Pendant 13 jours, débutants, confirmés et professionnels vont pouvoir se perfectionner aux côtés des plus grands chorégraphes de la planète. 25 disciplines leur sont proposées : modern jazz, danse contemporaine, hip-hop ou encore salsa. Les danseurs viennent du monde entier et ont tous une bonne raison de participer au stage.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

"On a des professeurs de dingue"

Ils partagent tous une même passion : la danse. Mais chaque stagiaire a ses espoirs et ses attentes. Louise, par exemple, veut surtout s'améliorer. "J'aimerais découvrir des disciplines que je n'ai pas forcément eu l'occasion d'apprendre auparavant, comme le hip-hop ou le modern jazz, raconte la Parisienne de 19 ans. J'ai vraiment envie d'enrichir le plus possible ma façon de danser".

D'autres stagiaires, comme Zazie, viennent avec une idée en tête bien précise. À 18 ans, cette étudiante en danse à Toulouse espère surtout des retombées. "Je viens ici tous les ans et c'est vraiment un stage qui offre beaucoup d'opportunités. On a des professeurs de dingue, qu'on ne trouve pas partout et qui vont nous donner des conseils et nous aider à passer des auditions", explique la jeune femme.

Des débouchés professionnels

Pendant le stage, 35 professeurs de renommée internationale vont accompagner les danseurs. Anne-Marie Porras, à la tête de la prestigieuse école de danse l’EPSEDANSE à Montpellier, fait notamment partie des professeurs. Elle l'assure : ce stage offre bel et bien des opportunités. "Chaque année, des élèves que j'ai découvert ici intègrent ensuite mon école de formation professionnelle", insiste-t-elle.

Pour ceux qui aimeraient devenir danseurs professionnels, Louis-Pierre Yonsian, chorégraphe de danse africaine, a quelques conseils. "Je leur dirais de se préparer mentalement et physiquement, et de beaucoup travailler parce que le métier artistique n'est pas un métier facile mais il est merveilleux", promet le professeur.

En attendant leur heure gloire, tous les stagiaires pourront monter sur scène pour le grand spectacle final le vendredi 19 août.