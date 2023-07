Top départ pour la 50e édition de la Rolex Fastnet Race

14h sur la plage verte de Cherbourg, c'est le top départ pour les concurrents de la 50e Rolex Fastnet Race. Les quelques 500 bateaux en lice dans cette mythique course de voile sont partis de Cowes sur l'île de Wight en Angleterre, ce samedi 22 juillet.

Un spectacle vécu depuis le village d'arrivée à Cherbourg

En début d'après-midi, les amateurs de voile commencent à se réunir devant l'écran géant installé sur le village de l'arrivée de la course à Cherbourg. Ce n'est pas la foule des grands jours, la météo calme un peu les ardeurs mais les spectateurs sont malgré tout ravi du spectacle commenté notamment par Halvard Mabire, le skippeur cherbourgeois.

"Il y a de beaux noms qui s'affichent, Loïck Peyron, tout ça," commente Jackie, un spectateur, "se sont de beaux bateaux," complète Corine à ses côtés. Ce couple de Cherbourgeois a bien l'intension venir toute la semaine pour admirer le spectacle des bateaux qui arrivent au compte-goutte et profiter des animations. Même attitude pour Amory, Sylvie et leur fille Isore : "On compte bien aller voir les bateaux arriver toute la semaine et aller voir la patrouille de France et le spectacle avec les drones."

Côté sportif : un départ avec une météo difficile

Les concurrents le savait : le départ allait être venteux. Cela s'est vérifié le Jour-J. "On voit un peu ce qu'il se passe là-bas et le temps n'a pas l'air génial," déplore une spectatrice. Les conditions ne sont pas simple avec du vent et de la pluie, la mer est plongée dans la grisaille sur les écrans.

Beaucoup de vent à l'arrivée à Cherbourg, même conditions météo et de la pluie en prime pour les concurrent au départ à Cowes. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Dans ces conditions, on tombe donc sur des spectateurs un peu plus attentifs et concentrés que d'autres : ceux qui font partie des équipes des navires. C'est le cas de Pauline qui s'occupe de la logistique et des partenariat pour l'Imoca Paprec Arkéa navigué par Yoann Richomme et Yann Eliès. La jeune femme suit le départ de près : "Ce sont des conditions assez musclées donc on est content du départ, le bateau est bien positionné."

Les premiers concurrents devraient arriver ce dimanche 23 juillet, dans la soirée à Cherbourg. Les arrivées devraient ensuite s'étaler sur toute la semaine en fonction des catégories de bateaux.