Top départ pour la feria des Vendanges dans les arènes de Nîmes

Nîmes, France

La feria des Vendanges débute ce vendredi dans les arènes de Nîmes. Quatre corridas et une novillada sont programmées jusqu'à dimanche. Depuis leur annonce au mois de juillet dernier, les cartels ont connu plusieurs modifications. La dernière en date concerne la corrida d'ouverture. David Galvan, qui devait confirmer son alternative, a finalement déclaré forfait pour cause de blessure. Il est remplacé par le Mexicain Luis David Adame. Il défilera aux côtés de Curro Diaz et de Daniel Luque. Cette corrida marquera également le retour des toros de Robert Margé dans les arènes de Nîmes après 7 ans d'absence. Paseo à 17h30. Une corrida à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gard Lozère.

Les débuts de Solalito en novillada piquée

Deux rendez-vous le lendemain, samedi. D'abord une novillada en matinée avec le madrilène Fernando Plaza et les deux jeunes nîmois, El Rafi et Solalito qui effectuera ses débuts en novillada piquée. Ils affronteront des exemplaires de San Sebastian, élevage français lui aussi. Paseo à 11h30. L'après-midi, cartel de luxe avec Sébastien Castella, Jose Maria Manzanares et Miguel Angel Perera, qui remplace Andres Roca Rey qui était initialement programmé. Ils combattront des toros de Domingo Hernandez et Garcigrande. Paseo à 17h30. Une corrida à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gard Lozère.

Douceur et âpreté pour le dimanche de clôture

Dimanche enfin, deux corridas pour la dernière journée. Beaucoup de douceur et d'art le matin avec Enrique Ponce, Paco Urena et Pablo Aguado face aux toros de Victoriano del Rio qui remplacent les exemplaires de Zalduendo prévus à l'origine. Paseo à 11h30. Enfin, l'après-midi à partir de 17h30, corrida de clôture plus âpre avec les toros de Fuente Ymbro pour Alberto Lopez Simon, Gines Marin et l'Arlésien Juan Leal. Deux rendez-vous à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gard Lozère.