Top départ pour le village de Noël de Nice

Nice a officiellement lancé les fêtes de Noël vendredi soir, sur la promenade du Paillon. 200 personnes ont assisté au déclenchement des illuminations malgré la pluie et le froid. Le village de Noël est désormais ouvert au public.

Les façades rouges de la place Masséna sont désormais illuminées par des projections mouvantes. L'Apollon et la Fontaine de Soleil brillent de mille feux. Une structure géante argentée trône au bout du miroir d'eau. Le village de Noël ouvre officiellement ses portes. La grande roue sera illuminée chaque soir aux couleurs de Noël. Le thème cette année "Noël cosmique."

Le Maire de Nice, Christian Estrosi a officiellement lancé les festivités de Noël dans le centre-ville de Nice, vendredi soir à 19 heures. Les illuminations coûtent cette année 900 000 euros à la Ville. C'est plus cher qu'à Paris, les lumières coûtent 700 000 euros dont 220 000 rien que pour éclairer les Champs Elysées.

La place Masséna illuminée sur le thème "Noël cosmique" © Radio France - Pauline Renoir

Des projections lumineuses vendredi soir sur les façades de la place Masséna © Radio France - Pauline Renoir

L'année dernière, Nice avait investi le même budget cinq mois après l'attentat du 14 juillet. Le maire avait choisi d'illuminer plus que jamais la ville meurtrie. Cette année, pour assurer la sécurité des Niçois, le village de Noël sera une fois de plus installé à l'intérieur du Jardin Albert 1er. Avec contrôles et fouilles des sacs aux entrées.

Les illuminations et les décors cosmiques resteront jusqu'au 8 janvier 2018. Découvrez également un Père Noël venu de l’espace face à l’hôpital Lenval sur la Promenade des Anglais.