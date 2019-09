Top départ pour les championnats du monde d'Iron Man 70.3 à Nice

Nice, France

Il a fallu à peine 4h 23 minutes et 3 secondes à Daniela Ryf pour faire 1.9 km de natation, 90.1 km de vélo et enfin 21.2 km de course à pied. A Nice ce samedi 7 septembre, la Suissesse est sacrée championne du monde de demi Iron Man pour la cinquième fois de sa vie. Ces championnats du monde d'Iron Man 70.3, organisés pour la première fois à Nice, ont débuté par cette course féminine à laquelle 2 200 athlètes ont participé. Ils se poursuivront et s'achèveront ce dimanche 8 septembre avec la course masculine.

Un public de passionné

Pour les encourager, les athlètes peuvent compter sur un public de passionné venu en majorité des quatre coins du monde, mais aussi de Nice. "Nous sommes un peu l'Iron Family : je fais des demi-Iron man, mon mari fait des Iron-Man et quand les enfants auront l'âge ils feront l'Iron kids. Nous profitons des championnats du monde en famille", raconte Alexandra, une niçoise.

Pour organiser ce demi Iron Man, 1 000 bénévoles niçois mettent aussi la main à la pâte tout le week-end.