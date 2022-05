"Top Gun Maverick", suite du célèbre film de 1986, est sorti en salles ce mercredi. Ce long-métrage, avec Tom Cruise, est à l'affiche dans plusieurs cinémas mayennais pour le plus grand bonheur des fans de la star hollywoodienne.

Top Gun 2 : "de beaux garçons, grands et forts, c'est le rêve" témoigne cette fan mayennaise de Tom Cruise

Ça plane pour les fans de "Top Gun". Trente-six ans après le premier film, qui a marqué toute une génération, le pilote de chasse intrépide incarné par Tom Cruise est de retour dans une suite. "Top Gun Maverick" sort aujourd'hui dans les salles en France.

Un film événement, déjà culte, et Nathalie, un admiratrice de la star américaine, ne va pas le louper, elle qui a vu le premier "Top Gun" 19 fois : "Tom Cruise, je l'attends toujours avec impatience. Je ne pensais pas qu'il y aurait une suite et quand j'ai découvert qu'il y avait bien une suite ça m'a rempli de bonheur. C'est un film qui a marqué toute une génération, c'est toute mon adolescence. De beaux garçons intelligents, forts, grands, des pilotes de chasse, c'est le rêve. Moi j'ai grandi à la campagne alors avec ces hommes-là l'esprit vadrouille. On a grandi avec Tom Cruise, il fait toujours rêver".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Top Gun Maverick" est à l'affiche dans les principaux cinémas mayennais, à Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne et Evron.