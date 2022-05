Top Gun : à Dijon, l'armée de l'air fait décoller les spectateurs

"Vous êtes en bout de piste, et dans quelques instants vous allez décoller." Uniforme et galons, le chef Alexis du Cirfa de Dijon, le centre de recrutement de l'armée guide Thomas 25 ans qui vient de coiffer un casque de réalité virtuelle. Le jeune homme est doublement chanceux. Il va assister à l'avant-première du film "Top Gun Maverick" qui affiche complet dans le tout nouveau cinéma Pathé de la Cité de la Gastronomie de Dijon. Et il va se glisser quelques instants dans la peau d'un pilote. Le bureau de recrutement de l'armée profite de la sortie de ce film à succès pour déployer ses stands, et propose de vivre 6 minutes de vol à bord d'un Mirage 2000 grâce à une simulation en 3 dimensions.

Thomas, comme en plein vol © Radio France - Olivier Estran

"Vraiment c'est impressionnant" souffle Thomas, "il ne manque que les vibrations." Une chouette expérience histoire de se mettre en conditions avant de retrouver Tom Cruise dans son costume d'aviateur.

Ca fait quoi d'être pilote ? On suit le vol virtuel de Thomas Copier

"Je n'ai même pas vu le 1er Top Gun" confie Thomas "mais ça me fascine." © Radio France - Olivier Estran

Jérôme et Flavie, deux générations et la même passion

Le premier film "Top Gun", Jérôme l'a visionné "des dizaines de fois". A tout juste 50 ans, il fait partie de cette génération qui a assisté à la sortie du premier opus sur grand écran...il y a 35 ans. Il savoure le moment de faire une photo sur un vrai siège de Mirage 2000, casque de pilote à la main. A ses côtés, Flavie sa belle-fille prend la pose aussi "Cela me fait rêver" confie la jeune femme, "j'aimerai beaucoup qu'un jour cela soit vrai, et devenir pilote à mon tour. J'aimerai bien rentrer dans l'armée de l'air comme la sœur de mon beau-père. On en parle souvent ensemble !". En attendant, les deux comparses qu'une génération sépare s'enthousiasment à l'idée de vivre la suite de "Top Gun": "Il parait que le 2° est encore "pire" que le premier" déclare Jérôme. "Il y a de l'action, de la vitesse, des combats.. ce doit être vraiment pas mal" assure Flavie.

Jérôme, 50 ans, fan de la première heure de Top Gun © Radio France - Olivier Estran

Flavie et Jerôme: deux générations et le même enthousiasme Copier

Histoire de rêver un peu, les spectateurs raflent quelques revues offertes par les militaires. Chaque année, l'armée de l'air recrute 4.000 personnes, de la 3° à Bac+5, tous métiers confondus.