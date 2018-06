La corrida des toros de Joselito pour Manuel Escribano, Thomas Dufau et Juan Del Alamo a été bien décevante, bétail arrêté, complexe. Aucun trophée. Les trois toreros au mérite face à une course très « décastée ».

Escribano, aux banderilles © Maxppp - javier Lizon

Moment d’intense d’émotion quand les trois toreros et les cuadrillas sont entrés en piste pour cette corrida hommage à Ivàn Fandiño. Recueillement magistral des arènes garnies comme jamais depuis dix ans. Sous le soleil enfin revenu l’attente était grande. Hélas, six fois hélas la course des toros de Joselito, l’élevage d’El Tajo y la Reina a a été bien décevante. Une corrida hétéroclite en présentation d’bord, mais surtout frappée par une absence de race inquiétante. Et des comportements variés allant du couard mou au complexe et vicelard. Une corrida homogène par ses carences et ses défauts, des toros courts de charge, s’abandonnant à l’immobilité chronique dès la deuxième série de passes. Le deuxième sort un peu du lot et Dufau lui orchestre faena construite, relâchée et profonde sur la droite majoritairement. Il tue mal.

Thomas Dufau, une bonne faena à son premier qui aurait pu lui permettre un succès incontestable sans un ratage à l’épée.

Thomas Dufau, l'épée, la peine ! © Maxppp - Thomas Lapeyrere

Manuel Escribano tombe sur les deux pires « rougnes » de la soirée. Quant à Juan Del Alamo, engagé, sincère, soyeux à la cape, opiniâtre à la muleta le castillan torée deux fois dans l’engagement et la sobriété avec constance mais face deux animaux accrocheurs en diable et au pinacle de la médiocrité. Qu’il tue mal lui aussi.

Juan Del Alamo, torero !!!! © Maxppp - Kiko Huesca

Dufau et Del Alamo portaient ruban noir en signe de deuil. manoliot de Los Reyes et Marco Leal , banderilleros efficientsde Dufau, ont salué au deuxième. A la fin du troisième toro les Armagnacs d'Eauze ont interprété dans un instant de fort partage le paso doble "Ivàn Fandino" qui désormais sera joué à Aire lors de toutes les corridas à l'issue de la troisième lidia.