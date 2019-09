Toros à Dax, Emilio De Justo en guerrier

Département Landes, France dax

Belle affluence et triomphe du matador estremeño qui coupe quatre oreilles et sort par la porte du Parc Théodore-Denis. Une corrida exigeante, âpre, et un torero à la hauteur du défi.

Emilio De Justo, Morenito d'Arles, au bout de l"effort © Radio France - Pab

Pas un moment, pas un instant Emilio De Justo n’a eu de répit durant deux heures et demie d’une course intense, sérieuse, terriblement éprouvante. Un lot de toros irréprochable, absent certes aux piques mais qui a demandé au matador de Caceres un effort constant, une implication terrible. Emilio de Justo avait voulu cet exercice si particulier, se retrouver face à un élevage de référence historique, seul dans Dax. Il y a tout eu durant la corrida : de l’âpreté, beaucoup, de la difficulté, tout le temps, et des séquences de réelle grande tauromachie dans un contexte parfois austère, parfois ingrat. Le style d’Emilio De Justo ne se prête pas à la démonstration superficielle. Cet homme est dans l’intégrité. Pas dans la posture. Les Victorino Martin, eux, réclament l’investissement constant. Une faute, c’est la sanction. Immédiate. Il y a eu aussi des instants de toreo pur, un"trasteo" à l'ancienne où il faut guerroyer pour liéer une série. Dans l’exposition permanente au danger. Toujours. Emilio de Justo qui, sans des carences inhabituelles à l’épée aurait pu couper, notamment deux oreilles au troisième toro après la faena la plus achevée, la plus maîtrisée. Un torero sorti exsangue mais accompli d’un défi fou qu’il a honoré.

Au bout de l'oeuvre et du combat © Radio France - Pab

Une course qui restera à coup sur dans les mémoires pour la sincérité du torero. A noter également le brio entre autre des banderilleros Angle Gomez, Marco Leal, Morenito d'Arles et Jose Chacon.

Ludovic Lelong, apoderado tendu © Radio France - Pab

Ce Dimanche 8 septembre, 11h, Novillada piquée, Novillos de José Cruz Iribarren pour Diego San Román, Alejandro Mora, Jean Baptiste Molas (Juan Molas)

17h30: dernière corrida de la saison dans le sud-ouest, toros de Luis Algara pour Miguel Angel Perera, Daniel Luque, Pablo Aguado

Par ailleurs à Arles, ce Samedi, Juan Bautista faisait ses adieux dans un mano a mano avec Enrique Ponce. Grande corrida. Ponce coupe quatre oreilles et une queue. Juan Bautista, lui, trois oreilles, plus deux oreilles et la queue symbolique du sixième toro qu’il gracie.