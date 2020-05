Toros à Dax : Jacques Pène passe la main

Il y a d’abord ces yeux turquoises, ce regard de husky, intense, vif, marqué sans cesse par la curiosité en éveil. On voit tout de suite l’intelligence, la malignité et aussi régulièrement l’étonnement par l’œil amusé. L’intérêt pour le goût de la découverte. Jacques Pène est baron de la Fontaine-Chaude, un gentilhomme gascon.

L’homme a de la prestance, de l’élégance, un grand type qui parait froid, distant, sérieux, voire austère. Qui sait être tout autant chaleureux, festif, rigolard et fêtard. Parfois fort tard. Autrefois. L’homme pourtant s’est voûté avec les ans et Jacques Pène, qui aura 78 ans en août prochain, rend son tablier.

Sans outrager la décence du respect de son intimité on sait qu’il a vécu, a subi, douloureusement dans sa chair fatiguée et son corps meurtri, le dernier exercice de sa vie de mentor des arènes dacquoises.

La politique et les toros

Jacques Pène est Dacquois, pur sang, pur jus. Père enseignant, il part à Paris pour l’Ecole Normale, devient professeur d’espagnol, est nommé à Aire-sur-l’Adour puis au milieu des années soixante-dix au Lycée Borda de sa ville natale.

Le militant socialiste se présente aux élections municipales en mars 1977, numéro deux sur la liste de Roger Ducournau , figure de la gauche dacquoise d’alors et ce qui n’est pas négligeable, ancien entraîneur de l’US Dax rugby. Les deux hommes et leurs coadjuteurs sont battus par Yves Goussebaire-Dupin qui deviendra sénateur. Entre Pène et le centriste, une relation durable d’estime et de respect d’hommes porteurs des coutumes républicaines.

Jacques Pène est ensuite tête de liste en 1983, avec Gabriel Bellocq en second, puis il perdra encore les municipales de 1989 et celle de 1995 qui voit la cité thermale revenir à la majorité menée par Jacques Forté.

Lors d’une cantonale à l’ancienne, virile mais correcte, Jacques Pène dans les années quatre-vingt-dix, est sous le coup de faire tomber l’ex-député centriste Henri Lalanne à qui il ne rend que cinquante voix au final.

En 2001, il se positionne à la dernière place de la liste de son ami Gabriel Bellocq. Symboliquement. Un quart de siècle d’engagement politique marqué par les échecs électoraux successifs, il est vrai, dans une ville encore droitière et bourgeoise pour lui qui fut inspirateur et guide de la gauche dacquoise. Un parcours de mitterrandiste fidèle, aussi. Sans succès certes, dans la rigueur des exigences d’un serviteur de sa cité. Sans regret.

Aficionado de haute volée

Jacques Pène est dans les toros depuis toujours. "La tauromachie fait partie de ma vie depuis mon plus jeune âge", dit-il. Le parc Théodore-Denis comme oreiller pour rêves de grands cornus et de faenas sincères. Tous les ans, il est pour San Isidro à Madrid, pèlerinage indispensable pour voir se concrétiser au cœur du templece goût qui est sien des architectures taurines authentiques face à du bétail à corpulences respectables.

Pène est d’abord et avant tout dans l’amour du toro. Excellent connaisseur des élevages et des espèces, il a depuis 2012 et sa nomination à la tête de la commission taurine dacquoise, voulu renforcer l’exigence dans la présentation indiscutable des lots. Si toutes ses ferias n’ont pas été abouties, il faut lui reconnaître l’exigence quant à la présentation des lots. Pène à la direction taurine de Dax c’est l’aventure renouvelée, la ligne éditoriale taurine de sa ville confortée, et un bilan incontestable.

Jacques Pène, en 2019, avec Jacques Pons et l'éleveur Santiago Domecq © Radio France - Paul Ferrier

La forte révélation des Pedraza de Yeltes, la valorisation portée à la découverte de tous d’un élevage emblématique de ce que le toro de combat doit offrir : prestance, allure, puissance, force, constance, ardeur, durée, noblesse et race.

Jacques Pène et son heureuse phalange de dacquois festifs et torophiles ce sont tout aussi les triomphes répétés de Manzanares, ceux, majeurs, d’Ibàn Fandiño, de Diego Urdiales, de Gines Marin, de Sébastien Castella, de Daniel Luque, d’Antonio Ferrera, les exercices en solitaire de Juan Bautista et d’Emilio de Justo, Morante de la Puebla face aux petits gris de Victorino Martin. Les grands instants également des toros d’Ana Romero, de Santi Domecq, d’Escolar Gil, de Victoriano del Rio, de Victorino Martin.

Valorisation et pérennisation de la touche taurine dacquoise

Jacques Pène est un innovateur, mais surtout un continuateur. La défense de ses arènes s’inscrit aussi dans la suite de ses prédécesseurs, Pierre Molas et Jean-Pierre Junca-Lamarque. C’est une particularité dacquoise continuée par Pène et son équipe que d’avoir ainsi assuré la continuité d’une marque particulière, autonome et forte, la spécificité tauromachique de la ville, ce qui a fait sa réputation, et ce quasiment sans discontinuer depuis presque 40 ans.

Pène n’était pas perdreau de l’année tombé du nid taurin quand il a pris en main les destinées de l’écrin de Théodore-Denis. L’homme est membre déjà de la commission ad hoc depuis belle lurette, il est connu et reconnu en Espagne comme un excellent connaisseur de toros. Dissident de la Peña Taurine il a crée et fut le premier président de la Peña Campo Charro, l’un des plus efficients clubs taurins de France.

Son bilan personnel à la tête de l’arène immaculée n’est pas loin d’être exceptionnel. Dans la répétition de la qualité, dans la constance d’un succès. Jacques Pène a assuré la transition dans une ère nouvelle de la tauromachie moderne qui réclame tout à la fois du toreo sérieux mais devant du bétail en carrosseries incontestables. Et une réaffirmation de l’attachement à la culture du toro. Il a toujours eu de l’autorité, de la personnalité, de l’opiniâtreté également. Il a su s’entourer. Aussi. Et a su écouter.

Homme de conciliation plutôt que de consensus. Il met fin à cette histoire particulière et singulière, enflammée et palpitante, qui a été la sienne à la tête de la tauromachie dacquoise, responsabilité qu’il avait accepté au seul principe de son amitié vieille, durable, avec Gabriel Bellocq. "Les circonstances actuelles sont particulièrement terribles", livre-t-il, "le fait que cela se termine pour moi en queue de poisson est d’une part lié aux résultats des élections, à cela je m’étais préparé et j’avais décidé que cette saison serait la dernière, mais il y a la situation de crise ».

Son aventure belle devait connaitre son terme en septembre. Avec épilogue brillant tel que proposé sur le papier de la temporada dacquoise de l’été. Cet ultime baroud d’honneur qu’il voulait flamboyant et qui lui est refusé. Ce qu'un mal venu de loin lui interdit. Jacques Pène abandonne une charge. Sur un blanc. Il ne quitte pas pour autant sa passion.